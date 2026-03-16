أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بشأن موقف نجم الفريق من لقاء العودة أمام الترجي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موقف نجم الاهلي ياسين مرعي من لقاء العودة أمام الترجي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك :مصدر:الجهاز الطبي في الأهلي يرفض الاستعجال في عودة ياسين مرعي ويبلغ توروب بعدم لحاقه بلقاء العودة أمام الترجي.

وسقط الأهلي في فخ الخسارة أمام الترجي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الأحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي والترجي

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت 21 مارس الجاري في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات اياب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. .