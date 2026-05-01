القمة 132.. إرشادات لقاء الزمالك والأهلي وأبواب دخول الجماهير

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب نظيره الزمالك في القمة رقم 132 فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب ونظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال اللقاء متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، في ظل منافسة قوية مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وجاءت إرشادات لقاء القمة رقم 132 بين الزمالك والأهلي وأبواب دخول الجماهير

بوابات الدخول

بوابة ال رشدان ( المقصورة والدرجة الأولى )

بوابة طريق النصر ( الدرجة الثانية والثالثة لجماهير الزمالك )

بوابة صلاح سالم ( الدرجة الثانية والثالثة لجماهير الأهلي )

إرشادات المباراة

فتح بوابات إستاد القاهرة الساعة الثانية ظهراً

نحث جماهير الفريقين على الحضور مبكرًا للمباراة

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي FAN ID الخاصة بك

عدم التواجد في محيط الإستاد بدون التذكرة وتذكرتي FAN ID الخاصة بك

إرتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الإستاد

إلتزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له

لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى آخر بأي حال من الأحوال