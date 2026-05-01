تحقيقات وملفات

رئيس جامعة أسيوط الأهلية: توفير بيئة تعليمية تحقق مصلحة الطلاب وتدعم مسار التنمية

إجتماع المجلس الأكاديمي بجامعة أسيوط الأهلية
إجتماع المجلس الأكاديمي بجامعة أسيوط الأهلية
إيهاب عمر

ترأس الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، اجتماع المجلس الأكاديمي للجامعة في جلسته رقم (18)، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات والقضايا المرتبطة بالعملية التعليمية، والشئون الأكاديمية، والمالية، والإدارية، وذلك في إطار دعم انتظام الدراسة وتحسين كفاءة الأداء داخل مختلف قطاعات الجامعة.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات التنظيمية والتطويرية التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، وضمان جودة العملية التعليمية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم منظومة الجامعات الأهلية، والعمل على ربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات التنمية.


واستهل الدكتور محمد سيد إبراهيم أعمال الجلسة بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإلى قواتنا المسلحة، وعمال مصر، وأسرة المجتمع الجامعي، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكدًا أهمية تلك المناسبات الوطنية في ترسيخ قيم العمل والانتماء.
كما وجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تقديرًا لجهوده المخلصة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات أسهمت في دعم وتطوير العمل الجامعي.
ووجّه رئيس جامعة أسيوط الأهلية الشكر والتقدير أيضًا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مشيدًا بجهودهم المخلصة في دعم العملية التعليمية، ومؤكدًا ضرورة مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على مكانة جامعة أسيوط الأهلية، والعمل على تعزيز دورها كمؤسسة تعليمية متميزة.
وأكد الدكتور محمد سيد إبراهيم أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على مواصلة تطوير المنظومة التعليمية والإدارية، وتعزيز جودة العملية الأكاديمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الجامعات الأهلية، وربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة المالية والإدارية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تحقق مصلحة الطلاب وتدعم مسار التنمية المستدامة.
وبدأ المجلس أعماله بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش عددًا من الموضوعات الأكاديمية والإدارية والمالية المتعلقة بسير العمل بمختلف قطاعات جامعة أسيوط الأهلية، بما يدعم انتظام العملية التعليمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الجامعة خلال المرحلة المقبلة.


حضر الاجتماع كل من الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور علاء عطية المشرف على كلية الطب البشري، والدكتور علاء عبد الحفيظ المشرف على كلية العلوم الإدارية والمالية، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد المشرف على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور خالد صلاح المشرف على كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، والدكتورة صفاء مرزوق تهامي المشرف على كلية طب الأسنان، والدكتور مجدي علوان المشرف على كلية الألسن واللغات التطبيقية، والدكتور أبو بكر محمد الطيب المشرف على كلية العلوم والتكنولوجيا، و مصطفى حسن أمين عام الجامعة، و أحمد هاشم مدير الأمانة الفنية، و هبة مختار سكرتارية المجلس.

جامعة أسيوط الأهلية جامعة أسيوط اجتماع المجلس الأكاديمي العملية التعليمية الشئون الأكاديمية جودة العملية التعليمية الجامعات الأهلية

