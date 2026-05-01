بمناسبة اليوم العالمي للعمل.. 72.8% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2025
بمناسبة اليوم العالمي للعمل.. 72.8% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2025

آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم   الجمعة   الموافق  1   /  5  / 2026 بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام. ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل .


ومن أهم مؤشرات بحث القوى العاملة في مصر: بلغ إجمالي عدد المشتغلين 32,018 مليون مشتغل لعام 2025، كما بلغ إجمالي المشتغلين بأجر 21,955 مليون مشتغل لعام 2025 بينما بلغ عدد أصحاب العمل ويديرونه 1,562 مليون ، وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم  الخاص  6,591 مليون مشتغل ، وبلغ عدد الذين يعملون لدي الاسرة ولدي الغير  بدون أجر  1,910 مليون لنفس العام.

بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم  72,8% خلال عـــام 2025 من إجمـالي المشتغلين بأجر  (15 سنة فــأكثر ) مقابل 64,8%  خلال عام 2024 وبنسبة ارتفاع حوالى 8,0%.  

بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور  70,2%  ، بينما بلغت 85,0% للإناث خلال  عام 2025 .

فيما  بلغت نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية  37,7% خلال عــــام 2025 من إجمــالي المشتغلـين بأجر (15 سنة فــأكثر )    بلغت نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور  34,3%، بينما بلغت 53,3% للإناث خلال عام 2025 .
•    بلغت نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 92,5%، بينما بلغت 29,1% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت) خلال عام 2025.

•    بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (44,9 ساعة) .
•    بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (45,5 ساعة) مقارنة بـ  (42,1 ساعة ) للإناث.
•    بلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشـاط خدمـات الغذاء  والإقامة (50,0 ساعة) ، ثم العاملين في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط (49,0 ساعة ) ، ثم  العاملين في نشاط النقل والتخزين بمتوسط (48,2 ساعة) .
•    بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي ( 42,8 ساعة ).
•    بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال  ( 46,4 ساعة ) بينما بلغ متوسط عدد ســاعات العـمل الأسبوعـية بيـن  العـاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) (48,2 ساعة).
 

