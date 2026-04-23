الإحصاء والأكاديمية العربية .. شراكة معلوماتية لدعم متخذي القرار وتطوير الكوادر البشرية

استقبل اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج -رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له ، يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2026 بمقر الجهاز، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا اللقاء في ضوء سعي الجهاز الدائم إلى توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بما يسهم في تطوير العمل الإحصائي ودعم متخذي القرار.

وخلال اللقاء، أعرب اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري عن اعتزازه بالتعاون مع الأكاديمية العربية، مشيدًا بما تمتلكه من تاريخ عريق وخبرات متميزة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، مؤكدًا علي أهمية التعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

ومن جانبه،أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج -رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير البيانات الدقيقة والموثوقة، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية وصياغة السياسات العامة، مشيدًا بالتطور الملحوظ في منظومة العمل الإحصائي في مصر

وقد أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية التكامل بين القوة المعلوماتية للجهاز والخبرة الأكاديمية والبحثية للأكاديمية العربية، وتركزت المباحثات حول دعم البحث العلمي القائم على الأدلة بتفعيل آلية لإمداد الأكاديمية بالإحصاءات والبيانات الدقيقة والموثوقة، لتكون ركيزة أساسية للدراسات والأبحاث العلمية. كما بحث اللقاء سبل تطوير منظومة العمل الإحصائي من خلال الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية للأكاديمية في تحديث أساليب جمع وتحليل البيانات, بالإضافة الي بناء الكوادر العلمية لرفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز في مجالات البحث العلمي والإحصاء الرقمي.

كما أكد الطرفان على الأهمية البالغة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الضخمة في تطوير العمل الإحصائي، وشددا على ضرورة تبني الحلول الذكية في استخراج المؤشرات التنبؤية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على إعداد جيل من الكوادر القادرة على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان سرعة ودقة تدفق المعلومات؛ بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية ويعزز من كفاءة القرارات المبنية على المعرفة الرقمية الحديثة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، لوضع إطار عملي للتعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.