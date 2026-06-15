ترامب: إبرام الاتفاق مع إيران.. وفتح مضيق هرمز بالكامل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إتمام الاتفاق مع إيران وتحقيق التفاهمات المتفق عليها بين الطرفين. وفي بيانٍ أصدره ترامب، كتب: "تمّ الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أهنئ الجميع!"

أعلن ترامب في بيانه فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على المنطقة فوراً.

وكتب: "أوافق بموجب هذا على فتح مضيق هرمز بالكامل، وفي الوقت نفسه، أوافق بموجب هذا على رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على المنطقة فوراً".

كما وجه الرئيس الأمريكي رسالة احتفالية إلى المجتمع الدولي ودعا إلى استئناف النشاط التجاري البحري في المنطقة قائلاً: “يا سفن العالم، شغلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق!”