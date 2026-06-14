ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر قبل إدخالها بطريقة غير قانونية إلى إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بنجاح قوات حرس الحدود في ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر، قبل إدخالها بطريقة غير قانونية إلى البلاد.

وأشارت قوات حرس الحدود، إلى أن الشحنة شملت 65 قطعة من الأسلحة، إلى جانب كميات ملحوظة من الذخائر.

وسبق أن أعلنت قوات حرس الحدود الإيرانية، تفكيك عصابة جريمة منظمة لتهريب السلاح والذخيرة.

وأوضحت- في بيان، أوردته وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء- أنه في عملية مشتركة لقوات الأمن وحرس الحدود؛ تم تنفيذ مداهمة طالت عصابة منظمة مرتبطة بأمريكا وإسرائيل، اختصت بتهريب السلاح والذخيرة.

وأشار إلى أنه تم ضبط 10 مسدسات، و5 قطع كلاشينكوف، و5 قطع (إم 4)، و66 مخزن ذخيرة في مكان العملية.