إيران: لبنان روحنا .. وقناة عبرية: إسرائيل لن توقف هجماتها في الضاحية الجنوبية

ذكرت “القناة 13” الإسرائيلية، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع ضربة إيرانية “ستكلل بالنجاح”.
فيما أوضحت "القناة 15" الإسرائيلية، أن دولة الاحتلال قررت الرد العسكري؛ إذا أطلقت إيران أي صواريخ باتجاهها.
وقالت القناة العبرية ذاتها: “إسرائيل لن توافق على وقف هجماتها في الضاحية الجنوبية لبيروت.. كما لن توافق على «عدم الرد» على إيران، حتى ولو كانت رغبة من ترامب”.
ومن جهته؛ قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: “لبنان روحنا.. لن نتحمّل انتهاك الخطوط الحمراء لإيران”، مؤكدا أن "وحدة الساحات أنشأت سلسلة دفاعات عن المنطقة".