إيران: لبنان روحنا .. وقناة عبرية: إسرائيل لن توقف هجماتها في الضاحية الجنوبية

ذكرت “‏القناة 13” الإسرائيلية، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع ضربة إيرانية “ستكلل بالنجاح”.

فيما أوضحت ‏"القناة 15" الإسرائيلية، أن دولة الاحتلال قررت الرد العسكري؛ إذا أطلقت إيران أي صواريخ باتجاهها.

‏وقالت القناة العبرية ذاتها: “إسرائيل لن توافق على وقف هجماتها في الضاحية الجنوبية لبيروت.. كما لن توافق على «عدم الرد» على إيران، حتى ولو كانت رغبة من ترامب”.

ومن جهته؛ قال ‏المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: “لبنان روحنا.. لن نتحمّل انتهاك الخطوط الحمراء لإيران”، مؤكدا أن "وحدة الساحات أنشأت سلسلة دفاعات عن المنطقة".