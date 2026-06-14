قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكسيوس: الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تم بموافقة أمريكية
الأمن يكشف حقيقة واقعة الاعتداء على راكب داخل موقف بالقاهرة بسبب الأجرة
أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية..صور
ننشر أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في المنوفية.. صور
"فُوة" الأسيرة خلف جدران النسيان.. متى تفتح اليونسكو أبواب العالمية لثالث مدن الآثار الإسلامية؟
البترول تعلن إضافة 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات
توجيهات رئاسية.. المالية: مليار جنيه زيادة في المعاشات وتحسين الأجور خلال أيام
قبل ما تدخل العيادة.. موقع رسمي يكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد
رئيس الوزراء يتابع موقف تدبير الاعتمادات المالية لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية
الجبلاية يدعم بيان الاتحادات المتأهلة للمونديال رفضًا لتصريحات رئيس يويفا
هبوط سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد
خشية الصواريخ الإيرانية .. نقل اجتماع الكابينت الإسرائيلي من مكتب نتنياهو إلي ملجأ محصن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى ثلاثة قتلى و15 مصابا.
وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم، باستمرار عمليات البحث والإنقاذ في المكان الذي استهدف بالغارة الإسرائيلية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى وقوع دمار كبير في المباني المجاورة والمحال التجارية.


و شن الطيران الإسرائيلي غارتين على كفردونين وبرج الشمالي، كما تم استهداف دراجة نارية على طريق عام في السماعية الشعيتية وقصف فوسفوري لمجدلزون.
وكانت السلطات اللبنانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح جراء غارة للكيان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.
يشار إلى أن الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا عن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب اختتام جولة رابعة لمفاوضيهما بالعاصمة واشنطن، لكن قوات الكيان تواصل عدوانها على مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية.

الغارة الإسرائيلية ضحايا قتلى الضاحية الجنوبية لبيروت الطيران الإسرائيلي دراجة نارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

ترشيحاتنا

منتخب ألمانيا

كأس العالم | تشكيل منتخب ألمانيا و كوراساو.. هافيرتز يقود الماكينات

مارك كوكوريلا

ريال مدريد يفجر مفاجأة الميركاتو.. كوكوريلا مدريديًا مقابل 50 مليون يورو

منتخب النمسا

المدرب رانجنيك يمدد عقده مع منتخب النمسا حتى عام 2028

بالصور

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

إيراهيم النجار

إبراهيم النجار: الحرب علي إيران.. وحدود القوة الأمريكية!

جامعة دمنهور

جامعة دمنهور تتصدر الجامعات المصرية في مؤشر سرعة الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء

المزيد