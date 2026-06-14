ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى ثلاثة قتلى و15 مصابا.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم، باستمرار عمليات البحث والإنقاذ في المكان الذي استهدف بالغارة الإسرائيلية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى وقوع دمار كبير في المباني المجاورة والمحال التجارية.



و شن الطيران الإسرائيلي غارتين على كفردونين وبرج الشمالي، كما تم استهداف دراجة نارية على طريق عام في السماعية الشعيتية وقصف فوسفوري لمجدلزون.

وكانت السلطات اللبنانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح جراء غارة للكيان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا عن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب اختتام جولة رابعة لمفاوضيهما بالعاصمة واشنطن، لكن قوات الكيان تواصل عدوانها على مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية.