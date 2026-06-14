طلب عاجل من وزير الحرب الأمريكي لـ إيران لضمان نجاح المفاوضات.. ماذا حدث؟

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن واشنطن على مسار توقيع الاتفاق مع إيران مضيفا: المسألة الآن ليست ما إذا كنا سنوقع الاتفاق بل متى.

وقال وزير الحرب الأمريكي لسي بي إس: لا أتوقع أن تعرقل ضربات إسرائيل على الضاحية الجنوبية ببيروت الاتفاق مع إيران.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: إذا أرادت إيران لهذا الأمر أن يصمد فعليها كبح جماح حزب الله.

وتابع : أتوقع إجراء محادثات أكثر تقدما وأعتقد أن المحادثات ستستمر ونتابع عن كثب إطلاق حزب الله صواريخ نحو شمال إسرائيل وهو أمر يجب التوقف عنه.

وواصل الوزيرالأمريكي : على إيران أن تحث حزب الله بشكل حازم للغاية على التوقف عن مهاجمة إسرائيل.

وختم وزير الحرب الأمريكي قائلا: رد إسرائيل على حزب الله اتسم بضبط نفس كبير إدراكا بأننا على وشك التوصل لاتفاق.