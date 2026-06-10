وزير الحرب الأمريكي: إيران ستكون غير حكيمة إذا تحدت الولايات المتحدة أكثر من ذلك

أكد وزير الحرب الأمريكي، أن إيران ستكون غير حكيمة إذا تحدت الولايات المتحدة أكثر من ذلك، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إيران استغرقت وقتاً طويلاً للتفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة كان سيكون رائعاً بالنسبة لها، وإنه سيتعين عليها الآن "دفع الثمن".

وأضاف ترامب، في تغريدة على منصته (تروث سوشيال)، أن أغلب قطاعات الجيش الإيراني مثل القوات البحرية والجوية، لم تعد موجودة، وهُزموا بالكامل"، لافتاً إلى أن إيران تتحدث فقط دون أفعال.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحصار البحري على إيران هو "الأكثر نجاحاً في تاريخ الحروب البحرية"، قائلاً: "لا شيء يمر عبر الحصار إلا إذا أردنا نحن ذلك؛ إنه جدار فولاذي!"، موضحاً أن إيران لا تجري أي معاملات تجارية، ولا تدفع رواتب جيشها أو أياً من فواتيرها.