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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل بحزم ضد إيران ووكلائها وسط تصاعد التوترات الإقليمية

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو أن تل أبيب ستواصل العمل "بحزم" ضد إيران ووكلائها في المنطقة، في تصريحات تعكس استمرار حالة التوتر الأمني والعسكري بين الجانبين رغم الحديث عن احتواء جولة التصعيد الأخيرة.

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع تشمل عدة جبهات.

 وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حكومته لن تسمح بفرض أي معادلات جديدة تهدد أمن إسرائيل، مشدداً على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف ما يصفه بالتهديدات القادمة من إيران أو من الجماعات المتحالفة معها في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تبادل الضربات والتهديدات بين الطرفين، حيث أعلن نتنياهو في وقت سابق أن إسرائيل أوقفت إطلاق النار مؤقتاً تجاه إيران، لكنه حذر من أن أي هجوم جديد سيقابل برد "قوي وحاسم". 

كما أكد أن إيران وحلفاءها حاولوا فرض واقع أمني جديد على إسرائيل من خلال إطلاق هجمات من أكثر من جبهة، وهو ما اعتبرته تل أبيب أمراً غير مقبول.

في المقابل، واصلت طهران توجيه رسائل تحذيرية إلى إسرائيل، مؤكدة أن أي اعتداءات جديدة ستقابل برد أشد. وأعلن مسؤولون إيرانيون أن دعمهم لحلفائهم في المنطقة سيستمر، بينما شددوا على أن القوات الإيرانية مستعدة للتعامل مع أي تصعيد محتمل.

ويرى مراقبون أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تعكس تمسك الحكومة الإسرائيلية بسياسة الردع العسكري تجاه إيران، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران. 

كما تأتي في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من مخاطر توسع الصراع ليشمل ساحات أخرى في الشرق الأوسط.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن التهدئة بين الطرفين لا تزال هشة، إذ تستمر التهديدات المتبادلة والتحركات العسكرية في المنطقة، ما يجعل احتمالات تجدد المواجهة قائمة في أي لحظة، خاصة مع إصرار إسرائيل على مواصلة عملياتها ضد ما تعتبره أذرع إيران العسكرية، مقابل تأكيد طهران أنها لن تتراجع عن دعم حلفائها أو عن حقها في الرد على أي هجمات تستهدفها أو تستهدف شركاءها الإقليميين.

نتنياهو اسرائيل أمريكا الحرب تل أبيب

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