22 دولة تتهم إيران بالتخطيط لهجمات وعمليات عدائية في أوروبا وأمريكا

أدانت 22 دولة، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما وصفته بـ"مخططات للقتل وأنشطة عدائية أخرى" في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا نُسبَت إلى جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، داعية طهران إلى وقف هذه الأنشطة فوراً.

وذكر بيان مشترك صادر عن ألبانيا وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أن هذه الأنشطة شملت استهداف معارضين إيرانيين وصحفيين.

وأضافت الدول الموقعة أنها تقف موحدة في عزمها على حماية بلدانها ومواطنيها من هذه التهديدات، مؤكدة أن على الجمهورية الإيرانية أن توقف هذه الممارسات على الفور.

وذكر البيان أن العلاقة بين الأجهزة الأمنية الإيرانية والجماعات الإجرامية الدولية والمحلية تمتد لفترة طويلة، معتبراً أن استخدام هذه الجماعات لتنفيذ مثل هذه الأنشطة أمر "مستهجن".

وأكد البيان أن محاولات القتل أو الخطف أو المضايقة أو الترهيب أو أي اعتداءات أخرى على أراضي تلك الدول تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية والأعراف الدولية، داعياً إلى وقفها بشكل فوري.

وأشادت الدول بجهود السلطات المعنية في التصدي لهذه الأنشطة، مؤكدة عزمها المشترك على اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقفها.