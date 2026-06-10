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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجموعة مصر.. إيران تخطر «فيفا» : سننسحب من المباريات لهذا السبب

منتخب إيران
منتخب إيران
إسراء أشرف

كشفت تقارير إعلامية إيرانية عن تحذيرات رسمية وجهتها السلطات الرياضية في البلاد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن أي مظاهر أو رسائل سياسية قد تظهر خلال مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيرانية، أكد وزير الرياضة أحمد دنيامالي أن الاتحاد الإيراني أبلغ "فيفا" بموقفه الرافض لتحويل المباريات إلى منصة للرسائل السياسية، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخب قد ينسحبون من أرض الملعب في حال ترديد شعارات سياسية داخل المدرجات أثناء اللقاءات.

وأوضح الوزير أن الاعتراض لا يقتصر على الهتافات فقط، بل يشمل أيضًا رفع رموز أو أعلام لا تعترف بها السلطات الإيرانية، وفي مقدمتها العلم التاريخي الذي يحمل شعار الأسد والشمس، مؤكدًا أن ظهور مثل هذه الرموز داخل الملاعب قد يدفع المنتخب لاتخاذ موقف مماثل.

ويأتي هذا الجدل قبل أيام من انطلاق مشوار المنتخب الإيراني في المونديال، حيث ينافس ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ويبدأ المنتخب الإيراني مبارياته بمواجهة نيوزيلندا يوم 16 يونيو، قبل لقاء بلجيكا في 21 يونيو، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر يوم 27 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة لوس أنجلوس مباراتي إيران أمام نيوزيلندا وبلجيكا، فيما تُقام مواجهة مصر على ملعب بمدينة سياتل، وسط ترقب لما قد تشهده المدرجات من تفاعلات في ظل وجود جاليات إيرانية كبيرة بالولايات المتحدة.

منتخب إيران إيران مجموعة مصر كأس العالم كأس العالم 2026 مونديال 2026

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