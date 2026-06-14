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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من حركة حماس على استهداف مستشفى اليمن السعيد بغزة

حماس
حماس
محمود نوفل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية - حماس أن طيران جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي إستهدف محيط مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر، يمثّل استمرارًا لجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وإمعانًا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان لها : وتأتي هذه الجريمة، إلى جانب الجرائم اليومية التي لم تتوقف بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، من قصف للمنازل والأحياء السكنية وقتل للمواطنين، في وقت يواصل فيه الوسطاء جهودهم للتوصل إلى آلية لتنفيذ مراحل الاتفاق، بما يؤكد عدم اكتراث حكومة مجرم الحرب نتنياهو بالاتفاق، وتنصلها من التزاماتها تجاهه.

وجددت حماس دعوتها للوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى إدانة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعب فلسطين ، والتدخل الفوري وممارسة الضغط عليه لوقفها، وإلزامه باحترام تعهداته وتنفيذ التزاماته كاملة.

حماس جيش الاحتلال مستشفي اليمن السعيد قطاع غزة جرائم الاحتلال في غزة

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