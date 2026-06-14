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حماس تسلم الوسطاء الرد الفلسطيني الموحد على "خارطة ميلادينوف"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس تسلم الوسطاء الرد الفلسطيني الموحد على "خارطة ميلادينوف"

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت حركة حماس تسليم الرد الفلسطيني الموحد على "خارطة الطريق" المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي طرحتها الإدارة الأمريكية، وذلك بعد جولة مشاورات مكثفة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية في القاهرة.

وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن الرد تم تسليمه أمس السبت، عقب بلورة موقف وطني مشترك بشأن المبادرة التي كانت قد تسلمتها في 19 أبريل الماضي من ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ميلادينوف.

وأكدت أن الاجتماعات التي عقدت خلال الأسبوع الماضي بمشاركة الوسطاء من مصر وقطر وتركيا أسفرت عن صياغة رؤية فلسطينية موحدة، جرى تقديمها بصورة رسمية، في خطوة تعكس توافقاً بين الفصائل حول آليات التعامل مع المرحلة المقبلة.

وشددت الفصائل الفلسطينية على أنها تعاملت مع خارطة الطريق بروح من المسؤولية والإيجابية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى، وفي مقدمتها تطبيق البروتوكول الإنساني ووقف جميع أشكال العدوان على قطاع غزة.

كما تمسكت الفصائل بما ورد في الخارطة بشأن دخول اللجنة الإدارية المختصة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، والشروع في عملية إعادة الإعمار، وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأشار البيان إلى أن وفد حماس الموجود في القاهرة سيواصل لقاءاته مع الوسطاء وباقي الفصائل، بهدف متابعة تنفيذ التفاهمات والدفع نحو إنجاز الخطوات المتفق عليها.

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