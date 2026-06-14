قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الغياب القسري.. فيفا يضمن مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان كاملة
بعد تعرّضه لحادث مروع.. الفنان محمد مرزبان يخضع للرعاية المكثفة بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
وزيرة الإسكان تقوم بجولة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وتعقد اجتماعًا مع الشركات المنفذة
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 15 طفلا في التسول بالقاهرة
رويترز: إيران تلتزم في الاتفاق بعدم تطوير أسلحة نووية وسيتم تخفيف اليورانيوم المخصب
حرارة نار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الإثنين إلى الجمعة
تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة كوراساو في كأس العالم 2026
الرئيس السيسى يشدد على ضرورة المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقات المتجددة
الإمام الأكبر: الأزهر يستعد لافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في جيبوتي
استخراج تصريح السفر أونلاين 2026.. دليل شامل خطوة بخطوة
الحالة حرجة ونزيف بالمخ .. ماذا حدث مع الفنان محمد مرزبان؟
وزيرة التضامن: النسخة الثانية من فرحة مصر تستهدف 8 آلاف عريس وعروسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصليب الأحمر: صعوبة التعرف على هوية آلاف الضحايا المدفونين تحت أنقاض غزة

الصليب الأحمر: تزايد خطر عدم التعرف على هوية آلاف الضحايا المدفونين تحت أنقاض غزة
الصليب الأحمر: تزايد خطر عدم التعرف على هوية آلاف الضحايا المدفونين تحت أنقاض غزة
أ ش أ

كشف مسؤولون باللجنة الدولية للصليب الأحمر لصحيفة الجارديان البريطانية أن خطر عدم التعرف على هوية آلاف الفلسطينيين المدفونين تحت أنقاض غزة يتزايد يوما بعد يوم، نظرا لبطء جهود البحث والإنقاذ، وعدم انتشال جثث العديد من الضحايا حتى الآن.

وقال بات جريفيث، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس: "لا شك أن التعرف على هذه الجثث قد يصبح صعبا قريبا. فكلما طالت مدة انتشال الرفات البشرية، ازدادت صعوبة التعرف عليها. وكلما طالت مدة بقاء الموتى تحت الأنقاض، زادت احتمالية وصول جثثهم إلى مراحل متقدمة من التحلل، بل وربما إلى هيئة هياكل عظمية، عند انتشالها في نهاية المطاف".

وأضاف: "يفقد خبراء الطب الشرعي إمكانية الوصول إلى الأدلة الظرفية التي يمكن استخدامها للتحقق من هويتهم".

وأوضح جريفيث للصحيفة: "تحتاج فرق البحث والإنقاذ إلى الوصول إلى جميع المواقع التي يُعتقد بوجود رفات بشرية فيها. نعلم أن إدخال معظم هذه الآلات والمعدات إلى غزة لا يزال شبه مستحيل في الوقت الراهن. ولا يزال هذا مطلبنا، وجزءا من حوارنا المباشر المستمر مع السلطات المعنية، للسماح بدخول هذه المعدات إلى غزة".

ومنذ سريان وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي، بدأ الفلسطينيون عمليات البحث في ما يُقدّر بنحو 61 مليون طن من الأنقاض، أي ما يعادل 20 ضعف الكمية الإجمالية التي خلفتها النزاعات في جميع أنحاء العالم منذ عام 2008. ويُعتقد أن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص مدفونون تحت الأنقاض، وفقا لمسؤولين صحيين في غزة. ويرى بعض الخبراء أن العدد قد يصل إلى 14 ألفا.

وقد اضطرت فرق الإنقاذ حتى الآن إلى الاعتماد على أدوات بدائية - كالمجارف والفؤوس والعربات اليدوية والمجارف والمعاول - بالإضافة إلى أيديهم. ولم تُستجب الطلبات المتكررة لإسرائيل بالسماح بدخول الحفارات وغيرها من الآليات الثقيلة، الأمر الذي من شأنه أن يُسرع جهود البحث والإنقاذ بشكل كبير.

وقالت كريستينا كاتانيو، أستاذة الطب الشرعي في جامعة ميلانو، للجارديان إنه كلما طالت مدة انتشال الجثة، ازدادت صعوبة التعرف عليها، حتى باستخدام الحمض النووي.

وأضافت: "الوقت، في نهاية المطاف، هو العدو الأكبر للتعرف على الجثث. فكلما مر الوقت، قلت فرص النجاح في هذا الشأن. في المراحل الأولى، إذا كانت الجثة محفوظة بشكل جيد نسبيا، فقد يظل الوجه وبعض السمات المميزة الأخرى قابلة للتمييز. ومع مرور الوقت، تُفقد العديد من السمات التي تسمح بالتعرف عليها بدقة."

وأكدت كاتانيو أن "التعرف على الجثث ليس مجرد مسألة استعادة كرامة الموتى، بل هو ضروري أيضا لصحة الأحياء. ويصف علماء النفس الحزن الذي لم يتم حله لدى أقارب القتلى المجهولين بأنه "خسارة غامضة" يمكن أن تولد أو تساهم في الاكتئاب والصدمة النفسية والارتباك في الهوية، وهو اضطراب ظرفي منتشر على نطاق واسع في غزة".

مسؤولون باللجنة الدولية للصليب الأحمر الفلسطينيين المدفونين تحت أنقاض غزة بطء جهود البحث والإنقاذ انتشال جثث العديد من الضحايا بات جريفيث المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

ترشيحاتنا

نائبًا عن وزير الأوقاف.. رئيس القطاع الديني يشارك في احتفالية إدراج مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان في موسوعة غينيس

الأوقاف تشارك في احتفالية إدراج مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان بموسوعة جينيس

الصدقة

الأزهر للفتوى: الميت ينتفع بالصدقة عنه سواء كانت من ماله أو من مال الحي المُتصدِق

دعاء نهاية العام الهجري

دعاء نهاية العام الهجري.. كلمات تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

بالصور

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد