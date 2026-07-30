قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محكمة العدل الكاريبية تمهد لتسليم زعيم المعارضة في جويانا ووالده إلى الولايات المتحدة
اختاروا حسب سوق العمل.. برلمانيون يوجهون رسائل لطلاب الثانوية العامة قبل التنسيق
خبير: مصر تتصدى لتكتيكات ومخططات خبيثة تستهدف نشر الشائعات والأكاذيب في المجتمع
أستاذ علوم سياسية: تراجع القوة الأمريكية يسرّع تشكيل نظام دولي جديد
مش عايز الناس تعرف.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بتصريحات غريبة عن حفله القادم
نواجههم بتاريخنا.. محمد السيد يكشف سر التفوق على إسرائيل في سيف المبارزة
شبانة يكشف تفاصيل عرض خلف الحبتور للاستثمار في الزمالك مقابل 3 مليارات جنيه
رحيل مكتشف المواهب.. وفاة مدرب ملاكمة في نادي المنيا بشكل مفاجئ
بسمة وهبة توجّه رسالة قوية لإسرائيل: من لا أصل له ولا جذور لن تكون له فروع | فيديو
رئيس جامعة سوهاج: ارتفاع نسبة النجاح بكلية الطب إلى 51% مع استمرار تطبيق معايير دقيقة للامتحانات
بسمة وهبة: محمد السيد أسقط إسرائيل وانتزع منها برونزية العالم بلمسة ذهبية
تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: تراجع القوة الأمريكية يسرّع تشكيل نظام دولي جديد

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
رحمة سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

قال الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن التطورات الدولية الأخيرة كشفت حدود القوة العسكرية الأمريكية، وأظهرت أن امتلاك القدرات العسكرية الضخمة لا يعني بالضرورة القدرة على حسم النزاعات أو تحقيق انتصار سياسي.

وأوضح “كمال” خلال برنامج يحدث في مصر، أن الولايات المتحدة، التي لعبت دورًا محوريًا في دعم الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية بفضل قدراتها الصناعية والعسكرية، تواجه حاليًا تحديات تتعلق بقدرتها على توفير الذخائر واستمرار الانخراط العسكري في مناطق مختلفة من العالم.

الحرب الروسية الأوكرانية تكشف حدود القوة العسكرية

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تمثل نموذجًا واضحًا لحدود استخدام القوة العسكرية في حسم الصراعات.

وقال إن روسيا، باعتبارها إحدى أكبر القوى العسكرية والنووية في العالم، لم تتمكن حتى الآن من تحقيق انتصار حاسم في مواجهة أوكرانيا، رغم مرور سنوات على اندلاع الحرب.

وأضاف أن بداية الحرب شهدت توقعات بتحقيق روسيا أهدافًا سريعة، إلا أن استمرار الصراع أظهر أن التفوق العسكري وحده لا يضمن الوصول إلى النتائج السياسية المستهدفة.

الصراع مع إيران وحدود النفوذ الأمريكي

ولفت كمال إلى أن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تعكس بدورها حدود القوة العسكرية، موضحًا أن إيران تخضع لعقوبات منذ عقود، بينما تمتلك الولايات المتحدة قدرات عسكرية واقتصادية هائلة.

وأكد أن هذه التطورات تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة القوة العسكرية، مهما بلغ حجمها، على حسم النزاعات وتحقيق الأهداف السياسية بصورة كاملة.

نظام دولي جديد ومكانة أمريكية متراجعة

توقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ أن تسهم التحولات الحالية في تسريع تشكيل نظام دولي جديد، تتراجع فيه مكانة الولايات المتحدة مقارنة بالدور العالمي الذي لعبته خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى مزيد من التركيز على الشؤون الداخلية ومحيطها الجغرافي المباشر، خاصة أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، مع تقليص مستوى انخراطها في بعض الملفات الدولية.

وأضاف أن تراجع الدور الأمريكي أصبح واضحًا حتى لدى بعض الحلفاء والشركاء، ما يفتح المجال أمام إعادة تشكيل موازين القوى على المستوى الدولي.

الإقليمية تحل محل العولمة

وأوضح كمال أن أحد أبرز ملامح النظام الدولي الجديد يتمثل في صعود مفهوم الإقليمية على حساب العولمة، بحيث تصبح القوى الإقليمية الأكثر تأثيرًا في إدارة قضايا مناطقها بدلًا من الاعتماد الكامل على القوى الكبرى.

وأشار إلى أن الصين لا تبدو قادرة أو راغبة، في الوقت الحالي، في ملء الفراغ الذي قد ينتج عن تراجع الدور الأمريكي، بينما ستظل روسيا منشغلة بجوارها الجغرافي وتداعيات الحرب في أوكرانيا لفترة طويلة.

وأكد أن هذا الفراغ قد يدفع القوى الإقليمية إلى لعب أدوار أكثر فاعلية في إدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار داخل مناطقها.

مشروعان متطرفان وقوى تسعى للاستقرار

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ إن منطقة الشرق الأوسط تشهد وجود مشروعين إقليميين متعارضين، يتمثلان في المشروعين الإسرائيلي والإيراني، معتبرًا أن كلًا منهما يسعى إلى تعزيز نفوذه وفرض رؤيته داخل المنطقة.

وأشار إلى أن هناك في المقابل مجموعة من الدول التي تتبنى سياسات تستهدف الاستقرار والتعاون الإقليمي، وتعمل على تقديم رؤية مختلفة لإدارة أزمات المنطقة.

الرباعية نموذج لقوى الاعتدال والاستقرار

وأوضح كمال أن مصر والسعودية وتركيا وباكستان تمثل قوى إقليمية مؤثرة تسعى إلى تعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أن اجتماع هذه الدول في إطار رباعي يعكس أهمية التعاون بين القوى الإقليمية الكبرى.

وأكد أن الدول الأربع تمتلك مقومات اقتصادية وعسكرية وسياسية مؤثرة، إلى جانب علاقات واسعة مع القوى الدولية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذه الدول تجمع بين البعدين العربي والإسلامي، وتمثل جزءًا مهمًا من منطقة الشرق الأوسط بمفهومها الواسع، كما تتبنى خطابًا وسياسات تختلف عن التوجهات الإقليمية القائمة على الصراع والتوسع.

 

محمد كمال القوة الأمريكية القوى الإقليمية النزاعات انتصار سياسي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

تنسيق الكليات 2026

تنسيق الكليات2026.. قائمة معاهد تقبل من 50%

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

تنسيق حاسبات ومعلومات2025

يبدأ من 83.4%.. تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

تنسيق الجامعات 2026

لطلاب الثانوية العامة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي

وزير التربية والتعليم

التعليم: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد المشككين في نتيجة الثانوية العامة بالسوشيال ميديا

الجامعات الأهلية

خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026

ترشيحاتنا

فيسبوك

عطل غامض يضرب "فيسبوك".. شكاوي متزايدة تكشف عن خلل مفاجئ

كاديلاك مطلية بالذهب

مطلية بالذهب.. كاديلاك تطرح سيارة نادرة لأول مرة

بنتلي

بنتلي تحافظ على إرثها العريق في أول سيارة كهربائية بتاريخها

بالصور

بعد تصريحات والدته.. زيكو رفقة زوجته فى لحظات رومانسية

زيكو رفقة زوجته فى لحظات رومانسة
زيكو رفقة زوجته فى لحظات رومانسة
زيكو رفقة زوجته فى لحظات رومانسة

تثير الجدل بـ كاش مايوه شفاف.. إطلالة جديدة لـ بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تثير الجدل بـ كاش مايوه شفاف
بسمة بوسيل تثير الجدل بـ كاش مايوه شفاف
بسمة بوسيل تثير الجدل بـ كاش مايوه شفاف

طريقة عمل الكركديه صحي بدون سكر

طريقة عمل الكركديه صحي بدون سكر
طريقة عمل الكركديه صحي بدون سكر
طريقة عمل الكركديه صحي بدون سكر

طريقة تحضير البيتزا البيبرونى

طريقة تحضير البيتزا الببرونى..
طريقة تحضير البيتزا الببرونى..
طريقة تحضير البيتزا الببرونى..

فيديو

كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري: أحضر لمسلسل «بيت بابا».. ولم أحسم وجودي في رمضان 2027 |فيديو

عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: شهيرة تتمنى العودة بعمل يليق بتاريخها.. وأراهن على نجاح «تروما» |فيديو

أحمد بتشان

أمل ضعيف.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد