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رئيس جامعة سوهاج: ارتفاع نسبة النجاح بكلية الطب إلى 51% مع استمرار تطبيق معايير دقيقة للامتحانات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جامعة سوهاج: ارتفاع نسبة النجاح بكلية الطب إلى 51% مع استمرار تطبيق معايير دقيقة للامتحانات

كلية الطب
كلية الطب
رحمة سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن نسبة النجاح بكلية الطب شهدت تحسنًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من نحو 25% عام 2024 إلى 46% عام 2025، ثم وصلت إلى 51% خلال العام الحالي.

وأوضح النعماني أن تحسن نسب النجاح يعكس زيادة وعي أولياء الأمور والطلاب بطبيعة الدراسة بكلية الطب ومتطلباتها، مشيرًا إلى أن الالتحاق بالكلية يجب أن يكون قائمًا على استعداد الطالب وقدرته على استكمال الدراسة وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، أن الامتحانات لا تُعد بصورة فردية، وإنما تتولى إعدادها لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس بالقسم المختص، تضم أساتذة أو أساتذة مساعدين وفقًا للدرجات العلمية المتاحة، بما يضمن مراجعة الأسئلة وتقييم مستوى صعوبتها قبل اعتمادها.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن هناك ضوابط ومعايير ثابتة تحكم إعداد الامتحانات، موضحًا أن الأسئلة التي يثبت ارتفاع مستوى صعوبتها تخضع للمراجعة، ولا تُترك دون تقييم علمي.

لجنة للقياس والتقويم بعد انتهاء الامتحانات

ولفت النعماني إلى أن دور المراجعة لا يتوقف عند إعداد الامتحان، إذ تتولى لجنة القياس والتقويم تحليل النتائج بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات، والتأكد من مدى توافق الأسئلة مع المحتوى العلمي والمستوى الأكاديمي المستهدف.

وأوضح أن اللجنة تراجع مدى صعوبة الأسئلة ونسب إجابة الطلاب عنها، إلى جانب دراسة أي شكاوى أو ملاحظات تُقدم بشأن الامتحانات، مشيرًا إلى أن هذه المراجعات تُرفع إلى الجهات الأكاديمية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

مراجعة الأسئلة شديدة الصعوبة

وأكد رئيس جامعة سوهاج أنه في حال أظهرت نتائج التحليل أن نسبة محدودة للغاية من الطلاب تمكنت من الإجابة عن سؤال معين، فقد تتم مراجعة السؤال واتخاذ قرار بإلغاء درجته وإعادة توزيعها وفقًا للقواعد المعتمدة.

وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عدالة التقييم وعدم تأثر نتائج الطلاب بأي أسئلة لا تحقق المعايير العلمية المطلوبة، مؤكدًا استمرار الجامعة في تطوير منظومة القياس والتقويم بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي وضمان عدالة الامتحانات.

رئيس جامعة سوهاج النجاح الطب للامتحانات السنوات الأخيرة

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