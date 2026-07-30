نواجههم بتاريخنا.. محمد السيد يكشف سر التفوق على إسرائيل في سيف المبارزة

أكد محمد السيد، لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة، أن المواجهات أمام اللاعبين الإسرائيليين تحمل طابعًا مختلفًا بالنسبة للمنتخب المصري، مشيرًا إلى أن اللاعبين يدخلون تلك المباريات بعقلية خاصة ترتكز على عدم منح المنافس أي مساحة للتقارب أو التواصل.

وأوضح محمد السيد أن لاعبي المنتخب المصري يتعمدون عدم وجود أي تواصل أو مصافحة مع لاعبي المنتخب الإسرائيلي قبل المواجهات، مؤكدًا أن هذا الموقف يأتي ضمن حالة التركيز الذهني والاستعداد النفسي التي تسبق المباراة، والتي تمنح اللاعبين دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

وأضاف أن المنتخب المصري يلاحظ حالة من التوتر والرهبة لدى المنافس قبل انطلاق اللقاء، موضحًا أن اللاعبين الإسرائيليين يدركون جيدًا قوة المدرسة المصرية في سلاح المبارزة، وأن مواجهة لاعب مصري لن تكون سهلة على الإطلاق، وهو ما ينعكس على حالتهم النفسية منذ اللحظات الأولى.

وأشار لاعب منتخب مصر إلى أن المباريات أمام إسرائيل لا تُعامل باعتبارها منافسات رياضية عادية، بل تحمل أبعادًا معنوية وتاريخية راسخة في أذهان اللاعبين المصريين، وهو ما يمنحهم حافزًا استثنائيًا داخل أرضية المنافسة، ويساعدهم على تقديم أداء قوي وتحقيق أفضل النتائج.

وأكد محمد السيد أن هذا الدافع النفسي ينعكس بصورة واضحة على أداء المنتخب المصري، مشيرًا إلى أن اللاعبين يخوضون هذه المواجهات بروح قتالية كبيرة وإصرار على تحقيق الفوز، وهو ما ساهم في تفوق مصر خلال العديد من اللقاءات السابقة.

وجاءت تصريحات محمد السيد عقب فوزه على لاعب إسرائيلي، حيث لاقت تصريحاته تفاعلًا واسعًا، بعدما تحدث عن الجوانب النفسية والذهنية التي تسبق مثل هذه المواجهات، مؤكدًا أن المنتخب المصري يدخلها بعزيمة كبيرة ورغبة دائمة في الانتصار، مستندًا إلى تاريخ طويل من المنافسة والثقة في قدراته داخل رياضة سيف المبارزة.



