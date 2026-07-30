ظهور جديد لزوجة زيزو.. إطلالة هادئة تخطف الأنظار عبر إنستجرام

لفتت زوجة أحمد سيد "زيزو"، لاعب منتخب مصر، الأنظار بعد ظهورها في صورة متداولة عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وبسيطة داخل أحد الأماكن المفتوحة ذات الطابع العصري.

زوجة زيزو

وارتدت زوجة زيزو بلوزة سوداء بأكمام طويلة مع تنورة بنية منقطة، ونسقت إطلالتها بحقيبة صغيرة وصندل باللون البيج، في إطلالة نالت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص زوجة زيزو على الظهور بعيدًا عن الأضواء في أغلب الأحيان، بينما تحظى أي إطلالة لها باهتمام كبير من جمهور اللاعب، خاصة مع متابعة حياته الشخصية إلى جانب مسيرته الكروية.