استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب غزة

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باستشهاد الشاب زكي محمد القرا (30 عاما) برصاص جيش الاحتلال، قرب دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وباستشهاد القرا، يرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 984، وإجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و122 إصابة، فيما جرى انتشال 783 جثمانا.

من جهة أخرى، أعاقت قوات الاحتلال، اليوم، حركة تنقّل الفلسطينيين شرق قلقيلية، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالبوابات الحديدية، إضافة إلى طريق عزون–جيوس؛ ما تسبب بعرقلة حركة تنقل الفلسطينيين.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية 916، بينها 243 بوابة نُصبت بعد 7 أكتوبر 2023.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شاباً من بلدة الزاوية غرب محافظة سلفيت، بعدما اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، وفتشتها، بحسب مصادر محلية.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، قرية حوسان غرب بيت لحم، ومدينة بيت ساحور، شرق بيت لحم، حيث داهمت وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين، وطالبت ذوي أحدهم بتسليم نفسه..دون أن يبلغ عن اعتقالات.