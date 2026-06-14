قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تقوم بجولة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وتعقد اجتماعًا مع الشركات المنفذة
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 15 طفلا في التسول بالقاهرة
رويترز: إيران تلتزم في الاتفاق بعدم تطوير أسلحة نووية وسيتم تخفيف اليورانيوم المخصب
حرارة نار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الإثنين إلى الجمعة
تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة كوراساو في كأس العالم 2026
الرئيس السيسى يشدد على ضرورة المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقات المتجددة
الإمام الأكبر: الأزهر يستعد لافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في جيبوتي
استخراج تصريح السفر أونلاين 2026.. دليل شامل خطوة بخطوة
الحالة حرجة ونزيف بالمخ .. ماذا حدث مع الفنان محمد مرزبان؟
وزيرة التضامن: النسخة الثانية من فرحة مصر تستهدف 8 آلاف عريس وعروسة
بعد تعرضه لحادث أليم.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العكلوك: 85% من مدارس غزة دمرت أو أصبحت غير صالحة للتعليم

السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية
السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية
الديب أبوعلي

حذرت دولة فلسطين من الانهيار الكارثي الذي يواجه قطاع التعليم الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة أن استهداف المدارس والجامعات والطلبة والمعلمين يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تقويض العملية التعليمية وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أمام أعمال الدورة الـ111 للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال العكلوك، إن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) توثق انهيارًا غير مسبوق في قطاع التعليم بقطاع غزة، حيث حُرم أكثر من 625 ألف طالب وطالبة، إلى جانب أكثر من 22 ألفًا و500 معلم، من حقهم في التعليم للعام الدراسي الثالث على التوالي، فيما تعرض نحو 85% من المدارس للتدمير أو أصبحت غير صالحة للاستخدام.

معاناة الطلبة الفلسطينيين 

وأضاف أن عدد الطلبة الشهداء بلغ حتى الآن 20 ألفًا و647 طالبًا وطالبة، بينهم 19 ألفًا و229 من طلبة المدارس و1418 من طلبة الجامعات، فيما تجاوز عدد الشهداء من الكوادر التعليمية 1400 شهيد، فضلًا عن عشرات الآلاف من الجرحى.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي استهدف أكثر من 500 مدرسة وجامعة، بينها 179 مدرسة حكومية دُمرت بالكامل، وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضافة إلى تدمير أكثر من 63 مبنى جامعيًا بشكل كامل، ما أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث التعليمية في التاريخ الحديث.

وأوضح العكلوك، أن الأزمة التعليمية لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث يتعرض نحو 806 آلاف طفل لانتهاكات ممنهجة لحقهم في التعليم بسبب الحواجز العسكرية والإغلاقات والقيود المفروضة على حركة الطلبة والمعلمين، إلى جانب وجود نحو 360 طفلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بمدينة القدس، أكد أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة "أسرلة التعليم" من خلال استهداف المدارس الفلسطينية وتغيير المناهج الدراسية وحذف المضامين الوطنية والتاريخية، بما في ذلك دروس النكبة والرموز الوطنية الفلسطينية، في محاولة لطمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة.

ورفض المندوب الفلسطيني الاتهامات الموجهة للمناهج الفلسطينية بالتحريض، معتبرًا أنها ادعاءات سياسية لا تستند إلى أسس موضوعية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدقيق في المناهج الإسرائيلية التي تتضمن مضامين عنصرية وتحريضية ضد الفلسطينيين والعرب.

ودعا العكلوك إلى تحرك عربي جماعي لدعم التعليم الفلسطيني، وحماية ولاية وكالة الأونروا وضمان استمرار خدماتها التعليمية، وإدراج قضية التعليم الفلسطيني على أجندة القمة العربية المقبلة واجتماعات وزراء التربية والتعليم العرب، إلى جانب إطلاق برامج عربية مشتركة لمعالجة الفاقد التعليمي ودعم مدارس القدس والمعلمين الفلسطينيين.

وأكد في ختام كلمته أن التعليم في فلسطين لم يعد مجرد خدمة اجتماعية، بل أصبح "معركة وجودية" للحفاظ على الهوية والذاكرة الوطنية الفلسطينية، داعيًا وسائل الإعلام العربية إلى تسليط الضوء على الكارثة التي لحقت بالقطاع التعليمي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

فلسطين الجامعة العربية دولة فلسطين السفير مهند العكلوك الأراضي العربية المحتلة الأونروا قطاع غزة القدس المحتلة الاحتلال وكالة الأونروا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

ترشيحاتنا

نائبًا عن وزير الأوقاف.. رئيس القطاع الديني يشارك في احتفالية إدراج مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان في موسوعة غينيس

الأوقاف تشارك في احتفالية إدراج مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان بموسوعة جينيس

الصدقة

الأزهر للفتوى: الميت ينتفع بالصدقة عنه سواء كانت من ماله أو من مال الحي المُتصدِق

دعاء نهاية العام الهجري

دعاء نهاية العام الهجري.. كلمات تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

بالصور

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد