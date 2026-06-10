جيش الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول تحويل الأموال في "حماس" ونائبه بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء اغتيال مسؤول منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه بغارة شمال القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان، أوردته تايمز أوف إسرائيل :"إنه تم تصفية خضر الجماصي رئيس الشبكة، ونائبه محمد حرزين، بضربة جوية دقيقة، وذلك في إطار سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين ماليين بارزين في الحركة خلال العام الماضي".

وتابع البيان إنه خلال الحرب، قام الرجلان "بإدارة تحويلات مالية إلى الجناح العسكري لحماس في القطاع بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، مستخدمين شبكة تضم عشرات الصرافين في قطاع غزة".

وأكد جيش الاحتلال استمرار قواته المنتشرة جنوب القطاع وفق اتفاق وقف إطلاق النار، في العمل لإزالة أي تهديد فوري.