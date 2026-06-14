أكسيوس: الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تم بموافقة أمريكية

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، بأن إسرائيل أبلغت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بالهجمات على بيروت قبل فترة من تنفيذها.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في هجوم شنّه الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.

كما أعلنت وسائل إعلام لبنانية، وقوع إصابات في الهجوم الذي استهدف مبنى مكوناً من 5 طوابق في الضاحية.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ غارة استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عقب إطلاق 3 طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن الهجوم جاء رداً على ما وصفاه بإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية، مؤكدين أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف أراضيها".

وجاءت الغارة، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي سقوط 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من لبنان، داخل الأراضي الإسرائيلية، دون تسجيل إصابات، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع انفجارات في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.