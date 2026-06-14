‏الرئيس الإيراني يعرب عن أسفه لتعرض دول الجوار لتداعيات الإجراءات العسكرية

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن آسفه لتعرض دول الجوار لتداعيات الإجراءات العسكرية ، مشيرا إلى أنه لا مبرر للتوتر أو خفض مستوى التعاون مع دول الجوار.
وأكد الرئيس الإيراني في تصريحات له أن تطوير العلاقات مع دول الجوار أهم محاور السياسة الخارجية للبلاد .
كما إنتقد الرئيس الإيراني بث التلفزيون الإيراني تصريحات للمرشد الأعلى تطالب بعدم التفاوض ، مشيرا إلى أن ما يُطرح في التلفزيون الإيراني بشأن المفاوضات لا يعكس توجيهات المرشد الأعلى.
كما دعا الرئيس الإيراني إلى تكامل جهود جميع أركان الحكم.
وأكد الرئيس الإيراني بزشيكان أنه لم يفكر أبدا بالاستقالة ، مشددا على أن كل ما يحظى بموافقة المرشد يجب أن يكون ملزماً للجميع.