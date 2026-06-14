‏الرئيس الإيراني يعرب عن أسفه لتعرض دول الجوار لتداعيات الإجراءات العسكرية

أعرب ‏الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن آسفه لتعرض دول الجوار لتداعيات الإجراءات العسكرية ، مشيرا إلى أنه لا مبرر للتوتر أو خفض مستوى التعاون مع دول الجوار.

وأكد ‏الرئيس الإيراني في تصريحات له أن تطوير العلاقات مع دول الجوار أهم محاور السياسة الخارجية للبلاد .

كما إنتقد ‏الرئيس الإيراني بث التلفزيون الإيراني تصريحات للمرشد الأعلى تطالب بعدم التفاوض ، مشيرا إلى أن ما يُطرح في التلفزيون الإيراني بشأن المفاوضات لا يعكس توجيهات المرشد الأعلى.

كما دعا الرئيس الإيراني إلى تكامل جهود جميع أركان الحكم.

وأكد ‏الرئيس الإيراني بزشيكان أنه لم يفكر أبدا بالاستقالة ، مشددا على أن كل ما يحظى بموافقة المرشد يجب أن يكون ملزماً للجميع.