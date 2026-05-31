قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2026 ..السبت المقبل
بأمر الرئاسة.. خطة شاملة لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات هيئة التدريس بالجامعات
5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين
لا تشتري الخضروات في هذه الأكياس.. تحذير مهم من القومي للتغذية| فيديو
النيابة البحرينيةتستجوب 41 متهما في التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الايراني
المنتخب الوطني يتدرب في الواحدة صباحاً استعداداً لودية البرازيل
موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية
منتخب الرأس الأخضر يكتسح صربيا بثلاثية وديا استعدادا لكأس العالم
الرئيس الإيراني يطلب الاستقالة احتجاجا على هيمنة الحرس الثوري على القرار
رقم خرافي.. تعرف على قيمة مكافأة باريس سان جيرمان بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في ودية البرازيل
الجيران فضحوه من البلكونة.. القبض على لص أنابيب البوتاجاز في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يطلب الاستقالة احتجاجا على هيمنة الحرس الثوري على القرار

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
فرناس حفظي

كشف تقرير نشرته شبكة "إيران إنترناشونال" أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تقدم بطلب استقالة إلى مكتب مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى، احتجاجًا على ما وصفه بتهميش الحكومة وتزايد نفوذ الحرس الثوري في إدارة شؤون الدولة.

ونقل التقرير عن مصدر إيراني رفيع المستوى أن الرسالة، التي وُصفت بأنها شديدة اللهجة، تضمنت انتقادات حادة لآلية صنع القرار في البلاد، حيث اعتبر الرئيس الإيراني أن مؤسسات الدولة الرسمية باتت مستبعدة من الملفات الرئيسية، فيما تسيطر شخصيات نافذة في الحرس الثوري على مراكز القرار.

وبحسب المصدر، أكد بازشكيان في رسالته أنه لم يعد قادرًا على أداء مهامه الدستورية أو إدارة الحكومة بصورة فعالة، مطالبًا بالموافقة على استقالته بشكل فوري.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات بين الرئاسة الإيرانية والمؤسسة العسكرية، إذ أشارت تقارير سابقة إلى تقليص صلاحيات الحكومة تدريجيًا لصالح الحرس الثوري، خاصة في الملفات الأمنية والاستراتيجية.

كما تحدثت تقارير عن خلافات متزايدة بين بازشكيان وأحمد وحيدي، أحد أبرز قادة الحرس الثوري، بشأن إدارة الحرب وانعكاساتها الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، إضافة إلى الخلاف حول تعيين مسؤولين جدد في المناصب الحكومية الحساسة.

ووفقا للتقرير، فإن الحرس الثوري فرض نفوذه على عدد من المناصب التنفيذية الرئيسية بحجة ظروف الحرب والطوارئ، ما أدى إلى تعميق الأزمة بين الحكومة والمؤسسة الأمنية.

وفي حال تأكدت صحة هذه الأنباء، فإنها ستشكل مؤشرا على أزمة غير مسبوقة داخل هرم السلطة في إيران، وتعكس صراعا متصاعدا بين المؤسسات الرسمية للدولة والحرس الثوري حول النفوذ وآليات إدارة البلاد.

الرئيس الإيراني بازشكيان مجتبى خامنئي المرشد الأعلى الحرس الثوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. يبدأ رسمياً بعد 20 يوم

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

ترشيحاتنا

الحجاج

الاستقامة بعد العودة.. رسالة مهمة من وزير الأوقاف للحجاج

المسجد النبوي

ما فضل زيارة المسجد النبوي؟ رحلة الشوق التي تريح القلوب

الحج

لنقل المناسك كلها.. إحصائية التغطيات الإعلامية لموسم الحج هذا العام

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

فيديو

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد