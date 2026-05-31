السيطرة على حريق في كافيه على شاطئ محافظة بورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد عبد الله سعادة مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل كافيه بلازا بيتش على شاطئ محافظة بورسعيد.



وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل الكافيه، وعلى الفور جرى الدفع بفريق من رجال الإطفاء بقيادة العميد عبد الله سعادة.

و انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وتبين تصاعد النيران والأدخنة بكثافة من المكان.

ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى الكافتيريات والمنشآت المجاورة بالشاطئ، ما ساهم في منع تفاقم الخسائر والسيطرة على الموقف في وقت قياسي.





وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي.

وجرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.