أمن بورسعيد يواجه الظواهر السلبية ويضبط 161 دراجة نارية خلال أيام العيد

واصلت مديرية أمن بورسعيد بقيادة وإشراف اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد حملاتها الميدانية المكثفة للتصدي للمخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للشاطئ والشوارع و الحفاظ على سلامة المواطنين

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واستمرارًا للجهود المكثفة لمواجهة الظواهر السلبية وتحقيق الانضباط بشاطئ بورسعيد والشوارع الحيوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

استمرار الحملات اليومية لمنع المخالفات وتحقيق أعلى درجات الأمان للمترددين على الشاطئ

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها على مدار أربعة أيام العيد عن حجز 161 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى حجز 12 سيارة مخالفة و متروكة بالشوارع، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وسحب عدد من الرخص طبقًا للقانون

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة الرامية إلى القضاء على المظاهر العشوائية ومنع أي سلوكيات قد تؤثر على راحة المواطنين أو تعيق الحركة داخل نطاق الشاطئ والشوارع الحيوية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للزائرين ورواد الشاطئ خلال فترة العيد.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على مدار الساعة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بعدم التهاون مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على الوجه الحضاري وتحقيق الانضباط العام وراحة المواطنين