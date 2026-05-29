إقبال جماهيري على شواطئ بورسعيد ثالث أيام العيد | صور

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم، إقبالًا كثيفًا من المواطنين والزائرين القادمين من مختلف المحافظات، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد الآلاف على الشواطئ والمتنزهات والمزارات السياحية والترفيهية، وسط أجواء من البهجة والاحتفال التي سادت أنحاء المحافظة، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد اللواء ابراهيم ابو ليمون، على متابعة انتظام الخدمات وتيسير الحركة داخل المناطق السياحية.

وشهدت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد توافدًا كبيرًا من الأسر والشباب للاستمتاع بالأجواء الصيفية ومياه البحر، حيث حرص المواطنون على قضاء أوقاتهم بالشاطئ وممارسة الألعاب الشاطئية المختلفة، وسط انتشار فرق الإنقاذ والخدمات على امتداد الشواطئ لضمان سلامة المواطنين وتوفير الأجواء الآمنة للمصطافين.

جبال الملح” ببورفؤاد تواصل جذب الزوار من مختلف المحافظات

كما استقبلت مدينة بورفؤاد أعدادًا كبيرة من رحلات اليوم الواحد والزائرين القادمين من مختلف المحافظات، الذين حرصوا على زيارة المعالم التاريخية والسياحية بالمدينة، ومنها المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسي، وميدان الملك فؤاد، إلى جانب الاستمتاع بالأجواء المميزة التي تشتهر بها المدينة.

وفي السياق ذاته، واصلت “جبال الملح” بشركة النصر للملاحات جذب آلاف الزوار، حيث أصبحت واحدة من أبرز المزارات السياحية والترفيهية بالمحافظة، لما تتميز به من طبيعة فريدة تمنح الزائرين أجواء تحاكي جبال الثلوج، وحرص العديد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية والتجول بالمنطقة التي شهدت رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شهد مول “أوت ليت” ببورسعيد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين والزائرين خلال عطلة العيد، للاستمتاع بالتسوق والترفيه، إلى جانب الإقبال الكبير على سوق السمك الجديد، الذي استقبل أعدادًا كبيرة من الزائرين للاستمتاع بالأجواء المميزة وتناول المأكولات البحرية، باعتباره أحد أبرز المقاصد السياحية والترفيهية بالمحافظة.

وتأتي هذه الأجواء في ظل المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، وحرصها على توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بما يعكس الوجه الحضاري والسياحي للمحافظة.