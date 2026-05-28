محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة السابعة بحي المناخ لمتابعة مستوى الخدمات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، المنطقة السابعة بحي المناخ، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات المناطق السكنية.

‏رافقه خلالها اللواء عمرو فكري ،السكرتير العام للمحافظة .

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد مستوى النظافة العامة بالمنطقة، موجها بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والرتش المتراكم بنوازل العمارات بصورة فورية للحفاظ على الشكل الحضاري وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من نوازل العمارات

كما وجه محافظ بورسعيد بالاهتمام بأعمال صيانة وري المسطحات الخضراء بالمنطقة والمتابعة الدورية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على استمرار المتابعة الميدانية بكافة الأحياء والتنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.