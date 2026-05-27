في أولى أيام عيد الأضحى المبارك.. محافظ بورسعيد يتفقد الشاطئ والكورنيش

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، صباح اليوم، جولة ميدانية بالشاطئ والكورنيش، في أولى أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأجواء الآمنة والمناسبة لرواد الشاطئ والمتنزهات.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، حيث تابع المحافظ مستوى النظافة العامة وانتظام الحركة بالشاطئ والكورنيش، إلى جانب متابعة تواجد فرق الإنقاذ والخدمات المختلفة.

محافظ بورسعيد يشدد على الانضباط بالشاطئ والكورنيش حفاظًا على سلامة المواطنين

وخلال جولته الميدانية، لاحظ محافظ بورسعيد قيام عدد من قائدي الدراجات البخارية “الموتوسيكلات” بالسير داخل المناطق المخصصة للمواطنين ورواد الشاطئ، بما يمثل خطورة على سلامتهم ويعيق حركة المواطنين، وعلى الفور وجه بمصادرة الدراجات البخارية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس أمن وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار التواجد الميداني المكثف بكافة المناطق الحيوية والمتنزهات على مدار اليوم، لضمان تحقيق الانضباط وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات، تنفيذًا لخطة المحافظة لاستقبال العيد، بما يحقق الراحة والأمان لأبناء بورسعيد وزائريها.