محافظ بورسعيد يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الذبح خارج المجازر

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، حظر الذبح خارج المجازر الحكومية، مع تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية وبيئية رادعة ضد المخالفين، حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وأكد محافظ بورسعيد علي شن حملات رقابية مكثفة خلال أيام العيد وتحرير محاضر بيئية فورية للمخالفين أو من يقومون بالذبح في الشوارع وخارج المجزر الحكومي بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري .

محافظ بورسعيد يوجه بشن حملات مكثفة لضبط المخالفين وتحرير محاضر بيئية ومنع الذبح خارج المجازر

وأشار المحافظ إلى أن مجزر بورسعيد الحكومي يعمل على مدار الساعة طوال أيام العيد مع تقديم خدمة ذبح الأضاحي مجانا للمواطنين تحت إشراف بيطري كامل، بما يضمن سلامة اللحوم والحفاظ على البيئة والنظافة العامة.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية والاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.