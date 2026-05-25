توفير الرعاية..محافظ بورسعيد يزور دار “حسن بدراوي لسعادة المسنات”

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، دار “حسن بدراوي لسعادة المسنات” بحي المناخ، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة بدور الرعاية الاجتماعية والاطمئنان على توفير أوجه الرعاية المتكاملة للنزيلات.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة الدار، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والأستاذ السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يشيد بمستوى الخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة داخل الدار

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد أقسام الدار وأماكن إقامة النزيلات، كما تابع مستوى النظافة والتجهيزات والخدمات المقدمة داخل الدار واطلع على آليات العمل وبرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية المقدمة للنزيلات.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمام كبير بدعم دور الرعاية الاجتماعية وتحرص على توفير بيئة إنسانية وآمنة تضمن تقديم الرعاية الكاملة للنزيلات، مؤكدا علي تقديم كافة اوجه الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية اللازمة لهن.

كما أشاد المحافظ بمستوى الخدمات المقدمة داخل الدار والجهود المبذولة من القائمين عليها في توفير أجواء مناسبة وامنة للنزيلات بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم الرعاية المتكاملة لهن.

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار المتابعة الدورية لمستوى الخدمات داخل الدار والعمل على تلبية كافة احتياجات النزيلات، مؤكد علي استمرار تقديم الدعم الكامل لدور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة في إطار الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.