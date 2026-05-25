المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

طرحت الشركة المتحدة أغنية بعنوان «رايحين لبيتك»، وهي إهداء من الشركة للشعب المصري والوطن العربي بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى.

والأغنية من غناء محمد السيسي، وكلمات محمد رضوان، وألحان الموسيقار وليد سعد، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

انتاج الفيلم الوثائقى «عدوية.. سلطان أهل الهوى»

وفى وقت لاحق ، كان أعلن قطاع الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج الفيلم الوثائقى «عدوية.. سلطان أهل الهوى»، تمهيدًا لعرضه قريبًا عبر شاشة قناة «الوثائقية».

ويرصد الفيلم رحلة صعود الفنان أحمد عدوية، أحد أبرز رواد الغناء الشعبى فى مصر والعالم العربى، متتبعًا ملامح نشأته فى صعيد مصر، ثم انتقاله إلى القاهرة، وبداياته الفنية فى شارع محمد على، وصولًا إلى تحوله لظاهرة غنائية لافتة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى.

كما يتناول العمل السياق الاجتماعى والاقتصادى الذى تزامن مع انتشار أغانى عدوية، خاصة مع فترة الانفتاح الاقتصادى وانتشار أشرطة الكاسيت، التى ساهمت فى وصول صوته إلى شريحة واسعة من الجمهور.