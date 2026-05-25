التموين: الذبح بالمجان في المجازر خلال العيد.. وكيلو اللحمة يبدأ من 350 جنيه في منافذنا

أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، أن اللحوم المبردة والطازجة يتم توفيرها عبر منافذ وزارة التموين والشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، مع استمرار عمليات الضخ والإمداد بشكل منتظم، موضحًا أنه تم إقامة 20 شادرًا في محافظات الجمهورية لتوفير الأضاحي، مشيرًا إلى أن المعروض يشمل رؤوس الخراف الضاني، وليس الجاموس الحي.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أسعار اللحوم المطروحة بالمنافذ تقل بنحو 30% عن أسعار السوق الخارجي، حيث تتراوح الأسعار بين 350 و390 جنيهًا للكيلو، حسب نوع اللحوم المختلفة التي توفرها وزارة التموين، مشيرًا إلى أن هذه الكميات متوفرة بشكل مستمر داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين على مستوى الجمهورية، مع متابعة دورية من مديريات الطب البيطري لكل ما يتم عرضه في منافذ وزارة التموين والشركة القابضة.

وشدد على وجود حملات مشتركة مكثفة بين الطب البيطري ووزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء، لضمان جودة اللحوم وتوفيرها بأسعار مخفضة، مع متابعة مستمرة للأسواق للاطمئنان على توافر اللحوم والأضاحي وأسعارها، مؤكدًا على أهمية متابعة تنفيذ قرار منع الذبح خارج المجازر والمذابح خلال فترة العيد، مع إتاحة الذبح داخل المجازر مجانًا خلال أيام العيد، في إطار تنظيم العملية وضمان السلامة العامة.

وأشار إلى أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضمان تأمين احتياجات المواطنين وتنقية الأسواق من السلع غير المطابقة، مؤكدًا تخصيص الخط الساخن 16528 لتلقي أي شكاوى خاصة باللحوم والسلع.