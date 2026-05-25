خليك معانا بنحبك| عمرو أديب لـ بيزيرا: الأهلي بياخد لاعيبة الزمالك الكويسة.. والأخير: عقدي 3 سنوات

أبدى خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز.

وقال خوان بيزيرا في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية “ المذاع على قناة ”إم بي سي مصر"، :"علاقتي جيدة مع كل لاعبي نادي الزمالك وأقرب واحد ليا هو شيكوبانزا لأنه يتحدث نفس لغتي".

وواصل بيزيرا: "نادي الزمالك بيحترمني وبيقدرني، أنا عندي عقد مع نادي الزمالك ومكمل الموسم الجاي، وعقدي مع الزمالك 3 سنوات".

وقاطعه عمرو أديب قائلا: "فيه نادي في مصر اسمه الأهلي، ومن هواياته إنه ياخد اللاعيبه الكويسة من الزمالك، ولو حد قرب لك من الأهلي؛ خلي بالك، وخليك معانا، إحنا بنحبك".

ورد بيزيرا قائلا: "أنا مع نادي الزمالك، والزمالك احتضني، وأنا موجود وهعمل كل حاجة مع نادي الزمالك.. أنا عندي عقد مع نادي الزمالك لمدة 3 سنوات".