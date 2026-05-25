الدوري رجع مكانه.. الونش: ربنا كرمنا ببطولة غالية علينا وبقالها سنتين مدخلتش الزمالك

أبدى محمود الونش لاعب نادي الزمالك، سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز .

وقال محمود الونش في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" ربنا كرمنا ببطولة غالية علينا وبقالها سنتين مدخلتش النادي ".

وتابع الونش:" تعبنا والجهاز الفني تعب وقدرنا نرجع البطولة في مكانها الطبيعي وهو نادي الزمالك ".

وأكمل الونش:" خسارة الكونفدرالية أمر محبط للغاية لكنا إحنا كلاعيبة أخذنا عهد لتحقيق بطولات هذا الموسم".

وتابع الونش :" أشكر جون إدوارد على دوره مع فرقة نادي الزمالك ، وكان لازم ننافس على كل البطولات اللي شاركنا فيها ".

وأكمل الونش :" استطعنا أن نتخطى الصعوبات التي واجهناها وكانت هناك إصابات كثيرة وكان هناك انخفاض كبير في الأحمال البدنية بسبب ضغط المباريات ".

