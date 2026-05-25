عمر جابر عن التتويج بالدوري: جمهور نادي الزمالك يستحق إننا نضحي عشانه

أكد عمر جابر لاعب نادي الزمالك، سعادته بحصد نادي الزمالك لقب الدوري المصري.

وقال عمر جابر، في مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،: "ماتش سيراميكا كان حياة أو موت لحصد لقب الدوري، وجمهور نادي الزمالك يستحق إننا نضحي عشانه".

وتابع عمر جابر: "من حجم التوتر في مباراة سيراميكا دخلت في الشوط التاني أوضة اللبس".

وأكمل عمر جابر: "تصدي عواد لضربة الجزاء في مباراة سيراميكا؛ كان له الفضل في حسم لقب الدوري لصالح نادي الزمالك".

وأكد عمر جابر: "كنا مركزين إننا ناخد بطولة الدوري عشان نفرج جمهورنا".