ألم بسيط.. بيزيرا يكشف كواليس إصابته في نهاية مشوار الزمالك بالدوري والكونفدرالية

أبدى خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري الممتاز .

وقال خوان بيزيرا في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"كنت اشعر بألم بسيط لكن كان نفسي أشارك وألعب مع الزمالك وكنت بتدرب كثيرا للتغلب على الألم".

وتابع بيزيرا :" إحنا كنا بنلعب بروح الفريق حتى النهاية لكسب بطولة الدوري".

وأكمل خوان بيزيرا :" بعد صافرة النهاية في مباراة سيراميكا حسيت بشعور لا يوصف وكنت فرحان جدا ورأيت الجمهور فرحان وبيغني".

ولفت بيزيرا :" بكون مبسوط لما الجمهور بيقابلني في الشارع وحب الجمهور امر بيفرحني جدا ".