زد إف سي يحقق الفوز على المصري في كأس عاصمة مصر

حقق زد اف سي الفوز على المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس الجديد في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس عاصمة مصر.

وأحرز مصطفى العش مدافع النادى البورسعيدى هدفا عكسيا في مرماه.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة فى الأول من يونيو المقبل باستاد برج العرب.





وجاء تشكيل زد كالتالي:-

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد ربيعة، عبد الله بكري، زياد طارق، حمدي علاء

خط الوسط: أحمد الصغيري، علي جمال، يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، أحمد عاطف، عبدالرحمن البانوبي





بينما جاء تشكيل المصري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، مصطفى العش، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف، حسن علي، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي

خط الهجوم: منذر طمين