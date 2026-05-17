الإسماعيلي يواجه زد في لقاء بلا ضغوط بعد الهبوط الرسمي.. وصراع الصدارة يشعل مجموعة البقاء

يستضيف الإسماعيلي نظيره زد إف سي في الثامنة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا بالنسبة للدراويش، بعدما فقد الفريق رسميًا فرصة البقاء في الدوري الممتاز عقب خسارته في الجولة الماضية أمام وادي دجلة، ليهبط بشكل رسمي إلى دوري المحترفين، في واحدة من أصعب اللحظات بتاريخ النادي الإسماعيلي.

في المقابل، يدخل زد المواجهة بأعصاب هادئة بعدما ضمن البقاء رسميًا في الدوري الممتاز، إلا أن الفريق لا يزال ينافس على صدارة مجموعة الهبوط، التي يتصدرها حاليًا وادي دجلة، ما يمنح اللقاء أهمية معنوية للفريق الضيف.

موقف الإسماعيلي وزد في جدول الترتيب

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر والأخير بجدول مجموعة تفادي الهبوط برصيد 19 نقطة، بينما يحتل زد المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ليواصل الفريق موسمه المميز مقارنة ببقية فرق المجموعة.

طاقم حكام المباراة

وأسندت لجنة الحكام إدارة مواجهة الإسماعيلي وزد إلى الحكم وليد ناجي كحكم ساحة، ويعاونه كل من هشام ربيع ومحمد العيوطي، بينما يتواجد حسن محمود حكمًا رابعًا.

وفي تقنية الفيديو، يتولى محمد أحمد الشناوي مهمة حكم الـVAR، ويعاونه هيثم الشريف.

انطلاق الجولة 11 من مجموعة الهبوط

وتشهد منافسات اليوم، الأحد، انطلاق مباريات الجولة الحادية عشرة من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز، والتي تُقام بمشاركة 14 فريقًا، على أن تستمر المباريات حتى غد الإثنين.

وكان قد تأكد رسميًا هبوط كل من الإسماعيلي وفاركو إلى دوري المحترفين، فيما لا تزال المنافسة مستمرة لحسم مقعدين آخرين خلال الجولات المتبقية.

مواعيد مباريات الجولة 11 لمجموعة الهبوط

الأحد 17 مايو 2026

البنك الأهلي ضد الجونة – الساعة 5 مساءً

بتروجت ضد مودرن سبورت – الساعة 8 مساءً

الإسماعيلي ضد زد إف سي – الساعة 8 مساءً

الاثنين 18 مايو 2026

كهرباء الإسماعيلية ضد حرس الحدود – الساعة 5 مساءً

طلائع الجيش ضد فاركو – الساعة 5 مساءً

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساءً

المقاولون العرب ضد وادي دجلة – الساعة 8 مساءً