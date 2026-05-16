ثروت سويلم يحسم الجدل: لا يوجد أي اتجاه لدمج الإسماعيلي وجماهير النادي ترفض الفكرة

أكد ثروت سويلم، عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن ما يتردد بشأن وجود نية لدمج النادي الإسماعيلي مع أي نادٍ آخر لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الأمر غير مطروح من الأساس.

وقال ثروت سويلم، في تصريحات لبرنامج «قهوة فايق»: «مفيش حاجة اسمها دمج ومش هيحصل، وجماهير الإسماعيلي أساسًا مش هتوافق على الكلام ده».

وتأتي تصريحات سويلم في ظل حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول مستقبل الإسماعيلي، بعد الأزمات الإدارية والمالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالب جماهيرية بالحفاظ على هوية الدراويش وتاريخه الكبير في الكرة المصرية.

وكان قد أكد فوزي جمال، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن النادي الإسماعيلي يعاني من ظلم من جانب أبنائه ورجاله منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه لا يمانع فكرة الشراكة أو الدمج إذا كانت تمثل حلًا لبقاء "الدراويش".

وقال فوزي جمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «وضع الإسماعيلي منذ 5 سنوات يشهد تعاقب مجالس إدارات لا يشغلها سوى الكرسي، إلى جانب تعدد الأجهزة الفنية».

وأضاف: «منتخبات مصر كانت تضم عددًا كبيرًا من لاعبي الإسماعيلي، لكن النادي يعاني منذ سنوات من ظلم أبنائه ورجاله».

وتابع: «الإسماعيلي هو الضلع الثالث في الكرة المصرية إلى جانب الأهلي والزمالك، وسيظل ناديًا كبيرًا».

وأوضح: «نبحث جميع الحلول، سواء تفادي الهبوط، أو في حال الهبوط العمل على العودة سريعًا إلى الدوري الممتاز، مع ضرورة حل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أوافق على الشراكة مع الإسماعيلي، بشرط أن تظل الرخصة باسم النادي، وأن تُقام المباريات على ستاد الإسماعيلية».