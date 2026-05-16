قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: وصول 5647 حاجاً للأراضي المقدسة.. والبعثة توفر كافة الخدمات للجمعيات الأهلية
متحدث «التعليم»: المدارس المصرية اليابانية تتوسع إلى 103 مدارس العام الدراسي المقبل
اللهم بك أصبحنا.. اغتنم أذكار الصباح ورددها الآن
24 كاميرا.. 3 قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
عيد مع أهلك.. السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026
استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62
مقتل وإصابة عمال إثر انهيار جسر متهالك خلال أعمال هدمه في باكستان
المجازفة مرفوضة.. كيف يعوض الزمالك الغيابات أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟
حزمة توجيهات من وزيرة الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن
مأساة تهز لامبيدوزا.. وفاة رضيعة حديثة الولادة فور وصولها إلى سواحل إيطاليا
مقتل وإصابة 12 شخصاً في انفجار وحريق هائل في مصنع للأخشاب بولاية مين
الموجة الحارقة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الأضحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك واتحاد العاصمة.. ماذا يحدث إذا فاز الأبيض 1-0؟

الزمالك واتحاد العاصمة
الزمالك واتحاد العاصمة
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير الزمالك نحو المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط ترقب كبير للسيناريوهات المحتملة التي قد تحسم اللقب القاري في استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما خسر مباراة الذهاب في الجزائر بهدف دون مقابل، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة أمام جماهيره الباحثة عن التتويج القاري.

سيناريو التعادل في مجموع المباراتين

يحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف خلال مباراة الإياب حتى يعادل نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهت المواجهة الأولى بفوز اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0.

وفي حال انتهاء اللقاء بفوز الفريق الأبيض بالنتيجة نفسها، يصبح مجموع المباراتين التعادل 1-1، لتتساوى الكفة بين الفريقين من حيث عدد الأهداف المسجلة، وهو ما يفتح الباب أمام اللجوء إلى الحسم النهائي وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويترقب جمهور الزمالك هذا السيناريو بحذر، خاصة أن أي هدف إضافي للفريق الجزائري سيعقد مهمة أصحاب الأرض بشكل كبير، نظرًا لأن الزمالك سيكون مطالبًا وقتها بالفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل التتويج بالبطولة.

ركلات الترجيح تحسم البطل

تنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الخاصة بالأدوار النهائية للبطولات القارية على أنه في حالة التعادل الكامل بين الفريقين بعد مباراتي الذهاب والإياب، يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد صاحب اللقب.

ولا يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية في النهائي عند تحقق هذا السيناريو، إذ تُحسم البطولة مباشرة عبر ركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبذلك، فإن فوز الزمالك بهدف دون رد سيقود المباراة مباشرة إلى ركلات الحسم، في مواجهة ينتظر أن تشهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

صلاح

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

عباس شومان: فصل لربك وانحر دليل قاطع على ثبوت شعيرة الأضحية

التوبة

التوبة.. اعرف حقيقتها والفرق بينها وبين الاستغفار ولماذا كان يتوب النبي وهو المعصوم

علي جمعة

علي جمعة: التوبة ليست ندما عابرا بل رجوع صادق لله ومراجعة دائمة للنفس

بالصور

للنشر ١٢ونص)) فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد