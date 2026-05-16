الزمالك واتحاد العاصمة.. ماذا يحدث إذا فاز الأبيض 1-0؟

تتجه أنظار جماهير الزمالك نحو المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط ترقب كبير للسيناريوهات المحتملة التي قد تحسم اللقب القاري في استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما خسر مباراة الذهاب في الجزائر بهدف دون مقابل، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة أمام جماهيره الباحثة عن التتويج القاري.

سيناريو التعادل في مجموع المباراتين

يحتاج الزمالك إلى الفوز بهدف نظيف خلال مباراة الإياب حتى يعادل نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهت المواجهة الأولى بفوز اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0.

وفي حال انتهاء اللقاء بفوز الفريق الأبيض بالنتيجة نفسها، يصبح مجموع المباراتين التعادل 1-1، لتتساوى الكفة بين الفريقين من حيث عدد الأهداف المسجلة، وهو ما يفتح الباب أمام اللجوء إلى الحسم النهائي وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويترقب جمهور الزمالك هذا السيناريو بحذر، خاصة أن أي هدف إضافي للفريق الجزائري سيعقد مهمة أصحاب الأرض بشكل كبير، نظرًا لأن الزمالك سيكون مطالبًا وقتها بالفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل التتويج بالبطولة.

ركلات الترجيح تحسم البطل

تنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الخاصة بالأدوار النهائية للبطولات القارية على أنه في حالة التعادل الكامل بين الفريقين بعد مباراتي الذهاب والإياب، يتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد صاحب اللقب.

ولا يتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية في النهائي عند تحقق هذا السيناريو، إذ تُحسم البطولة مباشرة عبر ركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبذلك، فإن فوز الزمالك بهدف دون رد سيقود المباراة مباشرة إلى ركلات الحسم، في مواجهة ينتظر أن تشهد إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة