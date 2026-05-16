مقتل وإصابة 12 شخصاً في انفجار وحريق هائل في مصنع للأخشاب بولاية مين

أعلنت السلطات الأمريكية صباح اليوم السبت مقتل رجل إطفاء وإصابة 11 شخصًا على الأقل جراء حريق هائل وانفجار في مصنع للأخشاب بمنطقة الساحل الأوسط في ولاية مين شمال شرق الولايات المتحدة.

وذكر مسئولون حكوميون أنه تم العثور على جثة رجل الإطفاء داخل المصنع، والذي كان ضمن فريق استجابة طارئة واسع النطاق لإخماد النيران التي اندلعت في مصنع روبنز للأخشاب بمنطقة ريفية، عندما انفجرت إحدى الصوامع، وفقًا للسلطات.

وقال شون إسلر، رئيس قسم الإطفاء في ولاية مين، في تصريح خاص لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية: إن التحقيق في أسباب الحادث قد لا يُسفر عن إجابات فورية.

وأعلن مركز مين هيلث مين الطبي في بورتلاند، المصنف ضمن المستوى الأول في علاج الإصابات، أنه يعالج 10 مرضى نُقلوا من مستشفيات محلية. ويقع المصنع في سيرسمونت، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 1500 نسمة، وتبعد حوالي 150 كيلومترًا عن بورتلاند.

وساهمت فرق الاستجابة للطوارئ على مستوى الولاية والمستوى المحلي في جهود إخماد الحريق، بينما عملت فرق الإطفاء لساعات طويلة للسيطرة على النيران.

وقال مايك لاريفي، مدير مركز الطوارئ في مقاطعة والدو:" لقد حشدنا جميع موارد المقاطعة بأكملها في تلك المنطقة".

وتُعدّ صناعة الأخشاب ومنتجاتها صناعة حيوية وتاريخية في ولاية مين، فيما أعلن مجلس منتجات الغابات في مين أن الصناعة ساهمت بأكثر من 8 مليارات دولار في اقتصاد الولاية عام 2024، ووفرت حوالي 29 ألف وظيفة.