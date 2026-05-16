بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق أستون فيلا نظيره ليفربول، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة 37 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري محمد صلاح، وتواجده على مقاعد البدلاء، ومشاركته في الدقيقة 74 بدلا من كودي جاكبو.

وجاءت رباعية أستون فيلا عن طريق مورجان روجرز وأولي واتكينز (هدفين) وجون مكجين في الدقائق 42، 57، 73، 89.

وسجل فيرجيل فان دايك ثنائية ليفربول 52، 90+2.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كيركيز.

خط الوسط: ألكسيس ماك إليستر – كورتيس جونز – رايان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو – نجوموها.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس برصيد 59 نقطة، فيما يأتي فريق أستون فيلا خلفه في المركز الرابع برصيد 62 نقطة.