مصدر برابطة الأندية: قرار الهبوط نهائي ولا تراجع عنه

أكد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة أن قرار الهبوط في الموسم الحالي أصبح إلزاميًا ونهائيًا، مشددًا على أنه لا توجد أي نية للتراجع عنه مهما كانت الضغوط أو المقترحات المطروحة خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات المصدر خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج “الناظر” الذي يقدمه أحمد شوبير، حيث أوضح أن اللائحة المعتمدة قبل انطلاق الموسم تحسم هذا الملف بشكل كامل، ولا تسمح بإلغاء الهبوط أو تعديله بعد الوصول إلى المراحل الأخيرة من المنافسات.

التزام كامل بتطبيق اللائحة

وأشار المصدر إلى أن رابطة الأندية تتمسك بتطبيق اللوائح حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة في بطولة الدوري الممتاز، موضحًا أن أي تغيير في القرار قد يتسبب في أزمات كبيرة تتعلق بمصداقية المسابقة أمام الأندية والجماهير.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مختلف الملفات التنظيمية، لكن ملف الهبوط محسوم بشكل نهائي وفق اللوائح الرسمية المعتمدة قبل بداية الموسم.

لا تغيير حتى مع وجود اتفاق جماعي

وشدد المصدر على أن قرار الهبوط لا يمكن التراجع عنه حتى في حال وجود توافق بين اتحاد الكرة وعدد من الأندية على إلغاء الهبوط، مؤكدًا أن اللوائح الحالية لا تمنح أي جهة الحق في تعديل نظام المسابقة بعد انطلاقها.

حسم الجدل مبكرًا

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة الجدل التي شهدها الشارع الرياضي خلال الأيام الماضية، بعدما ترددت أنباء حول إمكانية إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الظروف الاستثنائية وضغط المباريات، إلا أن تصريحات المصدر جاءت لتحسم الجدل بصورة واضحة ونهائية

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

