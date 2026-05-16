فرنسا .. الحكم على سعد لمجرد خمس سنوات بتهمة الاعتداء على فتاة



أصدر القضاء الفرنسي حكما بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة خمس سنوات بتهمة الاعتداء على شابة التقى بها عام 2018 في سان تروبيه بجنوب شرق فرنسا.

وبحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس ؛ فقد سالت دموع النجم بعد إعلان الحكم في محكمة دراغينيان، وعانق زوجته وحماته، ومثل أمام المحكمة طليقا في جلسة مغلقة، ولم تُصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه.

وطالب الادعاء الفرنسي بسجن المغني البالغ 41 عاما، والذي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، لعشر سنوات.

وأمضى سعد لمجرد ثلاثة أشهر رهن التوقيف الاحتياطي عام 2018 على خلفية هذه القضية.

كما أمرت المحكمة المغني بدفع تعويضات قدرها 30 ألف يورو للشابة، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو أتعاب محاماة.



وتعود الأحداث إلى العام 2018 حين كانت المدعية تعمل نادلة والتقت سعد لمجرد في ملهى ليلي، وتقول إنها قبلت الذهاب معه لشرب كأس في الفندق الذي يقيم فيه لكنه أخذها إلى غرفته واعتدى عليها .