قضايا سعد لمجرد تعود للواجهة.. بدء محاكمته في فرنسا بتهمة الاغتصا.ب |تفاصيل

عاد اسم الفنان سعد لمجرد إلى الواجهة مجددًا، بعد بدء محاكمته أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان جنوب شرقي فرنسا، على خلفية اتهامات بالاغتصاب تعود إلى عام 2018.



وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الماضية، خاصة أنها تأتي ضمن سلسلة من الأزمات القضائية التي لاحقت الفنان المغربي خلال السنوات الأخيرة، بينما من المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها خلال الأيام المقبلة.



تفاصيل القضية

وتعود الواقعة إلى عام 2018، عندما التقى سعد لمجرد بشابة كانت تعمل نادلة داخل أحد الملاهي الليلية، قبل أن تتوجه معه إلى الفندق الذي كان يقيم به.

ووفقًا لرواية المدعية، فإنها وافقت على مرافقته من أجل تناول مشروب فقط، قبل أن تتهمه لاحقًا بالاعتداء عليها داخل غرفته، في حين ينفي الفنان المغربي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن العلاقة تمت برضا الطرفين.

وقررت المحكمة الفرنسية عقد جلسات المحاكمة بشكل مغلق، وذلك بناءً على طلب المدعية، وسط متابعة إعلامية واسعة للقضية.

أزمات قضائية للفنان سعد لمجرد

ولم تكن هذه الأزمة الأولى في مسيرة سعد لمجرد، إذ سبق أن واجه اتهامات مشابهة في قضايا سابقة داخل المغرب والولايات المتحدة.

كما أصدرت محكمة فرنسية في عام 2023 حكمًا بسجنه لمدة 6 سنوات، بعد إدانته في قضية تعود إلى عام 2016، بينما تم تأجيل جلسة الاستئناف لاحقًا.

وشهدت القضية تطورات أخرى خلال الفترة الماضية، بعدما أُدين عدد من الأشخاص المرتبطين بالمدعية في قضية منفصلة، بعد اتهامهم بطلب مبالغ مالية مقابل إسقاط الدعوى.