تطور مفاجئ في قضية سعد لمجرد .. القضاء الفرنسي يقلب الموازين

شهدت قضية الفنان سعد لمجرد تطورًا لافتًا بعد صدور حكم جديد من القضاء الفرنسي، أعاد رسم ملامح واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.



أصدرت محكمة في باريس قرارها النهائي في قضية الابتزاز المرتبطة بالملف، حيث قضت ببراءة لورا بريول من تهمتي محاولة الابتزاز وتشكيل جماعة بهدف تنفيذ ذلك، بعدما خلصت إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات تورطها بشكل مباشر.



وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما تم تقديمه لا يرقى إلى مستوى إثبات وجود نية واضحة لدى بريول لطلب مبالغ مالية مقابل تغيير أقوالها أو الامتناع عن حضور جلسات الاستئناف المتعلقة بالقضية الأساسية.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهامات سابقة أشارت إلى محاولة الحصول على نحو 3 ملايين يورو عبر وسطاء، مقابل التراجع عن التصريحات أو الغياب عن جلسات قضائية مهمة، إلا أن المحكمة لم تجد أدلة حاسمة تدعم هذه الرواية بشكل قاطع.



وفي المقابل، لم يشمل الحكم جميع المتهمين، إذ أدانت المحكمة خمسة أشخاص آخرين بتهمة محاولة الابتزاز، وقررت معاقبتهم بأحكام حبس مع وقف التنفيذ تراوحت مدتها بين ستة أشهر وسنتين.

وضمت قائمة المدانين عددًا من الأسماء المرتبطة بالقضية، من بينهم والدة لورا بريول، بالإضافة إلى محامية وأشخاص آخرين، حيث رأت المحكمة أنهم لعبوا أدوارًا متفاوتة في محاولات الضغط من أجل الوصول إلى تسوية مالية.



ويأتي هذا الحكم ليضيف فصلًا جديدًا إلى القضية المعقدة التي شغلت الرأي العام، خاصة في ظل التباين الكبير بين الأحكام الصادرة، ما يعكس تشابك الوقائع وتعدد الأطراف وتضارب الروايات التي أحاطت بها منذ بدايتها.